Assassin Club | trama e cast del film su Italia 1
. Questa sera, 24 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda Assassin Club, pellicola del 2023 diretta da Camille Delamarre, con Henry Golding e Daniela Melchior. Vediamo insieme la trama e il cast. Trama. Il film è ambientato nel mondo delle spie internazionali e dei sicari, e Morgan Gaines (Henry Golding) è il migliore tra loro. Nonostante tutti i suoi successi, Morgan ha deciso di ritirarsi, ma deve onorare un ultimo ingaggio. È stato infatti assunto per assassinare sei persone in diversi angoli del pianeta. Ma quello che sembrava un lavoro alla sua portata si complica all’improvviso e si rivela potenzialmente letale anche per lui. 🔗 Leggi su Tpi.it
