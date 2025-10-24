Assassin Club | la spiegazione del finale del film

Assassin Club è un emozionante thriller incentrato sulla vita di Morgan Gaines, un ex ufficiale dei Royal Marines diventato spietato assassino. Noto per le sue impareggiabili abilità di cecchino e la sua capacità di sopravvivere alle situazioni più pericolose, Morgan è una forza da non sottovalutare. Ma le cose cambiano quando il suo mentore, Ian Caldwell, gli affida un nuovo incarico: eliminare sei diversi bersagli, ciascuno con una taglia di un milione di dollari sulla propria testa. Ma Morgan non sa che è entrato inconsapevolmente in un gioco mortale in cui ciascuno dei sei bersagli è anche un assassino incaricato di eliminare Morgan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it