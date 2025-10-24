Assalto pullman tifosi Pistoia basket proseguono le indagini Procuratore | Non c’è premeditazione

Proseguono le indagini sull’ assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto la sera del 18 ottobre scorso, nel quale ha perso la vita l’autista Raffaele Marianella, 65 anni. “Abbiamo risposto con rapidità a questo episodio e abbiamo restituito sicurezza alla cittadinanza. I fermi sono stati convalidati e il Gip ha applicato la misura cautelare”, ha detto il procuratore capo di Rieti Paolo Auriemma, durante la conferenza stampa in procura, dopo la convalida dei fermi dei tre ultras della Curva Terminillo. Tre ultras accusati di omicidio. Le tre persone accusate di omicidio volontario sono  Manuel Fortuna  di 31 anni,  Kevin Pellecchia  di 20 e  Alessandro Barberini  di 53 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

