Assalto pullman tifosi Pistoia basket proseguono le indagini Procuratore | Non c’è premeditazione
Proseguono le indagini sull’ assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto la sera del 18 ottobre scorso, nel quale ha perso la vita l’autista Raffaele Marianella, 65 anni. “Abbiamo risposto con rapidità a questo episodio e abbiamo restituito sicurezza alla cittadinanza. I fermi sono stati convalidati e il Gip ha applicato la misura cautelare”, ha detto il procuratore capo di Rieti Paolo Auriemma, durante la conferenza stampa in procura, dopo la convalida dei fermi dei tre ultras della Curva Terminillo. Tre ultras accusati di omicidio. Le tre persone accusate di omicidio volontario sono Manuel Fortuna di 31 anni, Kevin Pellecchia di 20 e Alessandro Barberini di 53 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Radio1 Rai. . #Rieti Restano in carcere i tre ultras fermati per l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. Contro di loro un'intercettazione e diverse testimonianze. Di Simona Decina #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman, le intercettazioni che incastrano uno dei sospettati. Secondo gli investigatori Kevin Pellecchia «ha ammesso di essere l’autore del lancio del sasso» che ha causato la morte di Raffaele Marianella - X Vai su X
Assalto pullman Pistoia Basket, l'intercettazione choc di uno dei tre ultras: "Ho tirato il sasso più appuntito" - Per i tre, Alessandro Barberini, Kevin Pellecchia e Manuel Fortuna si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip ... Segnala adnkronos.com
Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Agguato organizzato in chat - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Da tg24.sky.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti del mezzo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti del mezzo ... Secondo tg24.sky.it