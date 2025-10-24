Proseguono le indagini sull’ assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto la sera del 18 ottobre scorso, nel quale ha perso la vita l’autista Raffaele Marianella, 65 anni. “Abbiamo risposto con rapidità a questo episodio e abbiamo restituito sicurezza alla cittadinanza. I fermi sono stati convalidati e il Gip ha applicato la misura cautelare”, ha detto il procuratore capo di Rieti Paolo Auriemma, durante la conferenza stampa in procura, dopo la convalida dei fermi dei tre ultras della Curva Terminillo. Tre ultras accusati di omicidio. Le tre persone accusate di omicidio volontario sono Manuel Fortuna di 31 anni, Kevin Pellecchia di 20 e Alessandro Barberini di 53 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Assalto pullman tifosi Pistoia basket, proseguono le indagini. Procuratore: “Non c’è premeditazione”