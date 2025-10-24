Assalto pullman Pistoia Basket procuratore di Rieti | Indagini non sono finite

(Adnkronos) – “Le indagini, che sono state rapide ed efficaci, non sono finite, si stanno verificando ulteriori eventuali altre responsabilità anche attraverso le telecamere”. Lo ha detto il procuratore capo di Rieti Paolo Auriemma, intervenendo in conferenza stampa con accanto il pm Lorenzo Francia e il questore Pasquale Fiocco in relazione ai tre ultras fermati . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Assalto pullman Pistoia Basket, procuratore di Rieti: “Indagini non sono finite”

Radio1 Rai. . #Rieti Restano in carcere i tre ultras fermati per l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. Contro di loro un'intercettazione e diverse testimonianze. Di Simona Decina #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno #Rieti, assalto al #pullman dei #tifosi di #basket: emessi 9 #daspo contro #ultras reatini - X Vai su X

Assalto pullman Pistoia Basket, procuratore di Rieti: "Indagini non sono finite" - “Da quanto ci ha già comunicato in via preliminare il medico legale, l’autista Raffaele Marianella è morto per le ferite provocate dalla pietra che ha raggiunto la vittima in zona alto toracica. Segnala adnkronos.com

Assalto al pullman del Pistoia basket, fermati tre ultrà vicini all'estrema destra - Sono tre gli ultrà della Sebastiani basket Rieti fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia, ... Riporta ansa.it

Assalto pullman tifosi Pistoia basket, proseguono le indagini. Procuratore: “Non c’è premeditazione” - Proseguono le indagini sull’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto la sera del 18 ottobre scorso, nel quale ha perso la vita l’autista Raffaele Marianella, 65 anni. Secondo msn.com