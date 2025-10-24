Assalto bus Rieti la Procura | La morte dell’autista è diretta conseguenza della pietra lanciata
Arrivano i primi risulti preliminari dell'autopsia sul corpo dell'autista 65enne che ha perso la vita nell'agguato al bus con i tifosi del Pistoia basket che conduceva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Radio1 Rai. . #Rieti Restano in carcere i tre ultras fermati per l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. Contro di loro un'intercettazione e diverse testimonianze. Di Simona Decina #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #Rieti, assalto al #pullman dei #tifosi di #basket: emessi 9 #daspo contro #ultras reatini - X Vai su X
Rieti, assalto al bus del Pistoia Basket: l'intercettazione in Questura in cui Kevin Pellecchia ammette il lancio del sasso - Uno degli ultrà fermati per l' assalto del bus dei tifosi del Pistoia Basket a Rieti domenica avrebbe ammesso di aver lanciato il sasso che ha ucciso l'autista, Raffaele Marianella. Lo riporta tg.la7.it
Agguato al bus, il procuratore di Rieti: "Decesso Marianella dovuto alle ferite" - E' il primo esito dell'esame sul corpo dell'autista morto a bordo del pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Segnala rainews.it
Assalto al bus, le intercettazioni incastrano i 3 ultras di Rieti: "Ci danno omicidio" - È il commento che i tre ultras Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia, e Alessandro Barberini ... Riporta stream24.ilsole24ore.com