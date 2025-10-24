Assalto al pullman la conferma dell' autopsia e il cordoglio del Pistoia Basket

Firenzetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferite nella zona del collo e del torace. Sarebbero queste le cause della morte di Raffaele Marianella, il secondo autista che domenica scorsa viaggiava sul pullman dei tifosi del Pistoia Basket preso di mira da alcuni ultras della Sebastiani Rieti dopo la partita di basket. "Le cause della morte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

assalto pullman conferma autopsiaAssalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Agguato organizzato in chat - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Segnala tg24.sky.it

assalto pullman conferma autopsiaAgguato al pullman, spuntano nuovi indagati: il Dna, l'autopsia su Raffaele Marianella e l'intercettazione. «Era il più appuntito» - Hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice, ma le indagini sul loro conto si fanno sempre più pesanti. Scrive msn.com

assalto pullman conferma autopsiaAssalto al pullman, la svolta da un ragazzino del gruppo pentito - Sul loro conto pesa l'accusa di omicidio volontario, sostenuta, a parere degli inquirenti, da "gravi indizi di colpevolezza", raccolti dagli investigatori reatini della Mobile e della Digos nel corso ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Pullman Conferma Autopsia