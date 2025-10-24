Assalto al pullman la conferma dell' autopsia e il cordoglio del Pistoia Basket

Ferite nella zona del collo e del torace. Sarebbero queste le cause della morte di Raffaele Marianella, il secondo autista che domenica scorsa viaggiava sul pullman dei tifosi del Pistoia Basket preso di mira da alcuni ultras della Sebastiani Rieti dopo la partita di basket. "Le cause della morte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

