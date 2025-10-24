Assalto al pullman autista morto | decesso causato dal lancio della pietra

Firenzepost.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le cause della morte dell'autista Raffaele Marianella, secondo quanto si è accertato preliminarmente nel corso dell'autopsia, sono direttamente collegate alle ferite nella zona del collo e del torace provocate dalla pietra che gli è stata scagliata contro" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

assalto al pullman autista morto decesso causato dal lancio della pietra

© Firenzepost.it - Assalto al pullman, autista morto: decesso causato dal lancio della pietra

Scopri altri approfondimenti

assalto pullman autista mortoAutista morto nell’assalto al bus, uno dei fermati: “Ho tirato un sasso, ma non volevamo uccidere” - L’ultrà Barberini in Questura: “Ho tirato un sasso anch’io, in tanti lo abbiamo fatto. Scrive fanpage.it

assalto pullman autista mortoAutista morto nell’assalto al pullman di tifosi: le intercettazioni incastrano gli ultrà - Oggi, giovedì 23 ottobre, davanti al gip Giorgia Bova, sono comparsi Alessandro Barberini, Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia ... Lo riporta notizie.it

assalto pullman autista mortoAssalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti del mezzo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti del mezzo ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Pullman Autista Morto