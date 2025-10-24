Assalto al pullman autista morto | decesso causato dal lancio della pietra
"Le cause della morte dell'autista Raffaele Marianella, secondo quanto si è accertato preliminarmente nel corso dell'autopsia, sono direttamente collegate alle ferite nella zona del collo e del torace provocate dalla pietra che gli è stata scagliata contro" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
Autista morto nell’assalto al bus, uno dei fermati: “Ho tirato un sasso, ma non volevamo uccidere” - L’ultrà Barberini in Questura: “Ho tirato un sasso anch’io, in tanti lo abbiamo fatto. Scrive fanpage.it
Autista morto nell’assalto al pullman di tifosi: le intercettazioni incastrano gli ultrà - Oggi, giovedì 23 ottobre, davanti al gip Giorgia Bova, sono comparsi Alessandro Barberini, Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia ... Lo riporta notizie.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti del mezzo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti del mezzo ... Si legge su tg24.sky.it