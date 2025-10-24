Assalto al bus le intercettazioni incastrano i 3 ultras di Rieti | Ci danno omicidio
“Ce danno omicidio a tutti”. È il commento che i tre ultras Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia, e Alessandro Barberini, accusati di omicidio volontario in concorso per la morte di Raffaele Marianella secondo quanto riportato nelle 9 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare, avrebbero detto intercettati nella sala di attesa della Questura una volta appresa la notizia della morte dell’autista del bus del Pistoia Basket. “Gli indagati, preoccupatissimi delle conseguenze penali delle loro azioni, si sono infatti assunti la responsabilità del lancio dei massi” continua la Gip. Gli stessi hanno ammesso di aver lanciato ognuno un sasso in direzione del mezzo, mimando anche il rispettivo movimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Autista morto nell’assalto al pullman di tifosi: le intercettazioni incastrano gli ultrà. Barberini ammette: "Abbiamo fatto una cavolata" >> https://buff.ly/g98MKID - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman, le intercettazioni che incastrano uno dei sospettati. Secondo gli investigatori Kevin Pellecchia «ha ammesso di essere l’autore del lancio del sasso» che ha causato la morte di Raffaele Marianella - X Vai su X
Assalto al bus, le intercettazioni incastrano i 3 ultras di Rieti: "Ci danno omicidio" - È il commento che i tre ultras Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia, e Alessandro Barberini ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Assalto al bus, i tre ultras restano in carcere. Il ruolo degli altri otto tifosi coinvolti - Arresti convalidati e resteranno in carcere i tre tifosi della Sebastiani Rieti «per il pericolo di fuga», fermati lunedì sera per l’agguato al bus dei tifosi ... Lo riporta ilmessaggero.it
Assalto al bus, uno dei fermati avrebbe ammesso il lancio mortale durante intercettazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto al bus, uno dei fermati avrebbe ammesso il lancio mortale durante intercettazione ... Scrive tg24.sky.it