Assalto al bus le intercettazioni incastrano i 3 ultras di Rieti | Ci danno omicidio

“Ce danno omicidio a tutti”. È il commento che i tre ultras Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia, e Alessandro Barberini, accusati di omicidio volontario in concorso per la morte di Raffaele Marianella secondo quanto riportato nelle 9 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare, avrebbero detto intercettati nella sala di attesa della Questura una volta appresa la notizia della morte dell’autista del bus del Pistoia Basket. “Gli indagati, preoccupatissimi delle conseguenze penali delle loro azioni, si sono infatti assunti la responsabilità del lancio dei massi” continua la Gip. Gli stessi hanno ammesso di aver lanciato ognuno un sasso in direzione del mezzo, mimando anche il rispettivo movimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

