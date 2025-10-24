Assalto a pullman tifosi Pistoia Basket a Rieti striscione con minacce
“Nascondetevi infami. Sappiamo chi siete”. E’ lo striscione con minacce rivolte agli autori dell’ assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket affisso davanti al palazzetto dello sport di Rieti che ha ospitato la partita tra le squadre delle due città lo scorso 18 ottobre, prima della tragedia in cui ha perso la vita l’autista Raffaele Marianella. Lo striscione apparso su uno dei cancelli di accesso al PalaSojourner è stato sequestrato dalla Digos della questura di Rieti. Il tenore del testo apparso sullo striscione farebbe pensare a un messaggio minatorio per intimorire i testimoni. La scritta è stata aerografata utilizzando i caratteri normalmente usati dai gruppi di neofascisti di estrema destra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Radio1 Rai. . #Rieti Restano in carcere i tre ultras fermati per l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. Contro di loro un'intercettazione e diverse testimonianze. Di Simona Decina #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #Rieti, assalto al #pullman dei #tifosi di #basket: emessi 9 #daspo contro #ultras reatini - X Vai su X
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, tre ultrà fermati: "Gravi indizi di colpevolezza" - Nella sassaiola è rimasto ucciso l'autista di scorta del mezzo. Secondo adnkronos.com
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti del mezzo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti del mezzo ... Si legge su tg24.sky.it
Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Agguato organizzato in chat - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Si legge su tg24.sky.it