“Nascondetevi infami. Sappiamo chi siete”. E’ lo striscione con minacce rivolte agli autori dell’ assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket affisso davanti al palazzetto dello sport di Rieti che ha ospitato la partita tra le squadre delle due città lo scorso 18 ottobre, prima della tragedia in cui ha perso la vita l’autista Raffaele Marianella. Lo striscione apparso su uno dei cancelli di accesso al PalaSojourner è stato sequestrato dalla Digos della questura di Rieti. Il tenore del testo apparso sullo striscione farebbe pensare a un messaggio minatorio per intimorire i testimoni. La scritta è stata aerografata utilizzando i caratteri normalmente usati dai gruppi di neofascisti di estrema destra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Assalto a pullman tifosi Pistoia Basket, a Rieti striscione con minacce