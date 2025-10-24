Assalti notturni agli sportelli incontro in prefettura | Innalzare i livelli di sicurezza

BRINDISI - In seguito ai recenti assalti perpetrati con la tecnica della “marmotta” a danno di Bancomat e Postamat nel territorio brindisino e leccese, si è tenuta presso la Prefettura di Brindisi, nella mattinata di ieri, una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia per esaminare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

