Aspio spunta un ordigno bellico durante i lavori agli argini del fiume La zona è off limits

Anconatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto questa mattina, venerdì 24 ottobre, durante i lavori di ripristino degli argini degli affluenti del fiume Aspio, resisi necessari dopo l’alluvione di settembre 2024.Per la precisione il vecchio congegno esplosivo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

