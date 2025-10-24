Aspio spunta un ordigno bellico durante i lavori agli argini del fiume La zona è off limits
ANCONA – Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto questa mattina, venerdì 24 ottobre, durante i lavori di ripristino degli argini degli affluenti del fiume Aspio, resisi necessari dopo l’alluvione di settembre 2024.Per la precisione il vecchio congegno esplosivo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
