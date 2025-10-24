Asp Messina svolta per i lavoratori ex Asu | in arrivo i contratti a tempo pieno

La Fp Cgil esprime grande soddisfazione per la decisione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina di procedere con l’integrazione oraria per 67 dipendenti dell’area amministrativa, provenienti dal bacino degli ex Asu. Una svolta che garantirà loro un contratto full time e una retribuzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

L'Associazione Guide Turistiche #Taormina e Provincia di Messina spinge per una svolta nel contrasto agli abusivismi: "A #Noto è stato approvato ieri un importante atto di indirizzo. Intanto a Taormina registriamo un primo segnale incoraggiante".

Svolta nelle indagini a Messina sull'uomo trovato morto: fermato il vicino di casa, un altro è indafato per favoreggiamento

Sfruttamento dei lavoratori, arrestati 2 imprenditori nel Messinese - MESSINA – I militari del della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 2 imprenditori. livesicilia.it scrive

Messina, nuove linee guida a tutela dei lavoratori sfruttati nei campi agricoli: sottoscritto protocollo in Prefettura - Nella mattinata di oggi, presso il Palazzo di Governo, è stato sottoscritto il Protocollo attuativo delle “Linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di ... Da strettoweb.com

Messina, i sindacati e i lavoratori della Cargill annunciano un sit-in | INFO E DATA - Venerdì 24 ottobre, dalle ore 11, i sindacati hanno programmato un sit- Scrive strettoweb.com