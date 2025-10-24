Asp Messina svolta per i lavoratori ex Asu | in arrivo i contratti a tempo pieno

Messinatoday.it | 24 ott 2025

La Fp Cgil esprime grande soddisfazione per la decisione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina di procedere con l’integrazione oraria per 67 dipendenti dell’area amministrativa, provenienti dal bacino degli ex Asu. Una svolta che garantirà loro un contratto full time e una retribuzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

