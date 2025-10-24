Asp di Palermo e Rotary Teatro del Sole insieme per i bambini con disturbi dello spettro autistico

Solidarietà e sensibilità si sono incontrati nel segno della salute e dell’inclusione. In occasione della XI edizione del Défilé d’Amour, il Rotary Club Palermo Teatro del Sole ha scelto quest’anno di sostenere concretamente l’Unità Operativa Complessa Disturbi dello Spettro Autistico dell’Asp di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

