Asl Roma 3 il 29 ottobre l’inaugurazione del terzo Centro Diurno per l’Alzheimer

Roma, 24 ottobre 2025 – Si terrà mercoledì 29 ottobre, alle 15 in via della Magliana 173 a Roma, la Festa di inaugurazione del terzo Centro Diurno Alzheimer “SS Pietro e Paolo” della ASL Roma 3. La struttura è parte integrante del Polo Alzheimer costituito dal Roma Capitale che gestisce in integrazione con le aziende sanitarie capitoline 16 centri diurni, suddivisi in gestione dipartimentale e municipale e sempre in collaborazione con l’azienda sanitaria di appartenenza. I centri diurni svolgono un ruolo strategico tra l’assistenza domiciliare e l’istituzionalizzazione in strutture residenziali, consentendo di migliorare l’accessibilità alle cure e la continuità assistenziale sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it