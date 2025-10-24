AsConAuto tra i protagonisti di Service Day 2025

(Adnkronos) – AsConAuto (Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli) è stata tra i protagonisti della 5°edizione di Service Day, l’evento di Quintegia nato da un’idea dell’associazione punto di riferimento per il business del post vendita automotive. Durante l'evento è intervenuto Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto il quale ha dichiarato: “La rivoluzione che sta attraversando l’automotive coinvolge pienamente anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

