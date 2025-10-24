Ascolti tv vince ‘Noi del Rione Sanità’ su Rai1 L’access prime time è di Scotti

(Adnkronos) – ‘Noi del Rione Sanità’, in onda su Rai1, ha conquistato la prima serata di giovedì con 3.123.000 spettatori e il 19.1% di share. Al secondo posto su Canale5 ‘Io Canto Family’, seguito da 2.173.000 spettatori con il 15.9%. Terzo gradino del podio per ‘Splendida Cornice’ su Rai3, con 975.000 spettatori e il 5.9% . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com