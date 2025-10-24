Ascolti tv Noi del Rione Sanità batte la finale di Io Canto Family
I dati degli ascolti tv del 23 ottobre assegnano la vittoria alla fiction Noi del Rione Sanità, mentre male la finale di Io Canto Family. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
Buongiorno Mamma 3 saluta il pubblico. Si alzano gli ascolti tv nell’ultima puntata con 2.375.000 spettatori e il 16.2%. Avrebbe meritato sicuramente di più. Ma sta di fatto che Buongiorno Mamma resterà uno dei family drama italiani più interessanti di questi - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv giovedì 23 ottobre: Noi del Rione Sanità, Io canto family, Splendida cornice - Ascolti tv 23 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it