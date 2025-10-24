Ascolti tv i dati del 23 ottobre 2025
Debutto per il programma Rai. Nella serata di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità ha coinvolto 3.123.000 spettatori pari al 19.1% di share. In onda su Canale5 Io Canto Family ha registrato 2.173.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera si ferma a 781.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Red Sparrow porta a casa 845.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Splendida Cornice ottiene 975.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 699.000 spettatori (5.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 823.000 spettatori e il 5.8%
