Debutto per il programma Rai. Nella serata di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità ha coinvolto 3.123.000 spettatori pari al 19.1% di share. In onda su Canale5 Io Canto Family ha registrato 2.173.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera si ferma a 781.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Red Sparrow porta a casa 845.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Splendida Cornice ottiene 975.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 699.000 spettatori (5.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 823.000 spettatori e il 5.8% L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 23 ottobre 2025