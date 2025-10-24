Ascolti tv giovedì 23 ottobre | Noi del Rione Sanità Io canto family Splendida cornice

Ascolti tv giovedì 23 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 23 ottobre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Noi dei Rione Sanità. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Canale 5 Io canto family. Su Italia 1 Red Sparrow. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 23 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 23 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv giovedì 23 ottobre: Noi del Rione Sanità, Io canto family, Splendida cornice

