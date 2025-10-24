Ascolti TV | Giovedì 23 Ottobre 2025

Davidemaggio.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Io Canto Family ( ecco chi ha vinto ) ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Red Sparrow  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Splendida Cornice  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 la partita di  Europa League – Nottingham Forest-Porto  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv gioved236 23 ottobre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 23 Ottobre 2025

Altre letture consigliate

ascolti tv gioved236 23Ascolti tv giovedì 23 ottobre: Noi del Rione Sanità, Io canto family, Splendida cornice - Ascolti tv 23 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it

Ascolti tv giovedì 23 ottobre: chi ha vinto tra Noi del Rione Sanità e Io Canto Family - La giornata degli ascolti tv di giovedì 23 ottobre: su Rai1, la prima puntata di Noi del Rione Sanità. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Gioved236 23