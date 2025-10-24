Ascolti TV | Giovedì 23 Ottobre 2025 Noi del Rione Sanità debutta al 19.1% Io Canto Family chiude al 15.9%

Davidemaggio.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità  ha interessato 3.123.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5  Io Canto Family ( ecco chi ha vinto ) ha conquistato 2.173.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene 781.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1  Red Sparrow  incolla davanti al video 845.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3  Splendida Cornice  segna 975.000 spettatori (5.9%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 699.000 spettatori (5.4%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 823.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 la partita di  Europa League – Nottingham Forest-Porto  ottiene 469. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv gioved236 23 ottobre 2025 noi del rione sanit224 debutta al 191 io canto family chiude al 159

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 23 Ottobre 2025. Noi del Rione Sanità debutta al 19.1%, Io Canto Family chiude al 15.9%

Scopri altri approfondimenti

Ascolti tv giovedì 23 ottobre: chi ha vinto tra Noi del Rione Sanità e Io Canto Family - La giornata degli ascolti tv di giovedì 23 ottobre: su Rai1, la prima puntata di Noi del Rione Sanità. Scrive fanpage.it

ascolti tv gioved236 23Ascolti tv del 23 ottobre, Noi del Rione Sanità contro la Hunziker. De Martino nei guai - Su Rai 1 debutta “Noi del Rione Sanità”, Michelle Hunziker torna su Canale 5. Come scrive dilei.it

ascolti tv gioved236 23Ascolti tv giovedì 23 ottobre: Noi del Rione Sanità, Io canto family, Splendida cornice - Ascolti tv 23 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Gioved236 23