Ascolti TV | Giovedì 23 Ottobre 2025 Noi del Rione Sanità debutta al 19.1% Io Canto Family chiude al 15.9%
Nella serata di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità ha interessato 3.123.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 Io Canto Family ( ecco chi ha vinto ) ha conquistato 2.173.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 781.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Red Sparrow incolla davanti al video 845.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 975.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 699.000 spettatori (5.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 823.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 la partita di Europa League – Nottingham Forest-Porto ottiene 469. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
