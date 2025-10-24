Ascolti TV | Giovedì 23 Ottobre 2025 | Noi del Rione Sanità al 19.1% Io Canto Family chiude al 15.9%
Nella serata di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità ha catturato l’attenzione di 3.123.000 spettatori, pari al 19,1% di share. Su Canale5, Io Canto Family (ecco chi ha vinto) ha registrato 2.173.000 spettatori con uno share del 15,9%. Su Rai2, Ore 14 Sera ha intrattenuto.000 spettatori pari al %. Su Italia1, Red Sparrow ha tenuto incollati davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, Splendida Cornice ha raccolto.000 spettatori (%). Su Rete4, Dritto e Rovescio ha totalizzato.000 spettatori (%). Su La7, Piazzapulita ha raggiunto.000 spettatori e il %. Su Tv8, la partita di Europa League – Nottingham Forest-Porto – ha ottenuto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Altre letture consigliate
#Ascolti TV Total Audience | Giovedì 16 Ottobre 2025. Uomini e Donne (+105K) cresce più di tutti. La Ricetta della Felicità (+31K) sale al 19.46% e allunga su Io Canto Family. La classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X
#Ascolti TV Total Audience | Giovedì 16 Ottobre 2025. Uomini e Donne (+105K) cresce più di tutti. La Ricetta della Felicità (+31K) sale al 19.46% e allunga su Io Canto Family, che passa dal 14 al 13.93%. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streami - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv giovedì 23 ottobre: chi ha vinto tra Noi del Rione Sanità e Io Canto Family - La giornata degli ascolti tv di giovedì 23 ottobre: su Rai1, la prima puntata di Noi del Rione Sanità. Lo riporta fanpage.it
Ascolti tv giovedì 23 ottobre: Noi del Rione Sanità, Io canto family, Splendida cornice - Ascolti tv 23 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive
Ascolti tv del 23 ottobre, Noi del Rione Sanità contro la Hunziker. De Martino nei guai - Su Rai 1 debutta “Noi del Rione Sanità”, Michelle Hunziker torna su Canale 5. Scrive dilei.it