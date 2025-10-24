Ascolti tv del 23 ottobre Noi del Rione Sanità contro la Hunziker De Martino nei guai

Stefano De Martino sta diventando un caso televisivo, perché questa stagione di Affari Tuoi non riesce a conquistare il vertice della classifica degli ascolti tv, restando costantemente dietro a Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna su Canale 5 sta facendo dei risultati clamorosi, tanto da scalzare dal prime time Striscia la Notizia, fino a quest’autunno intoccabile. Mentre Rai 1 sta cercando di aggiustare il tiro fino a pensare di sostituire De Martino nella conduzione dei “pacchi”, in prima serata ha mandato in onda il primo dei tre episodi della mini serie Noi del Rione Sanità. Mentre su Canale 5 Michelle Hunziker ha condotto Io Canto Family. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 23 ottobre, Noi del Rione Sanità contro la Hunziker. De Martino nei guai

