Ascolti TV 24 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 24 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 24 ottobre 2025. La serata televisiva del 24 Ottobre 2025 ha proposto un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Noi Del Rione Sanità, mentre Canale 5 ha risposto con Io Canto Family. Italia 1 ha offerto Red Sparrow, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Dritto E Rovescio e Piazzapulita. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
ASCOLTI CONDIVISI a Finalborgo! Sabato 25 ottobre, un viaggio affascinante nel mondo della musica: storie, emozioni e protagonisti che hanno lasciato il segno. Con “Ascolti Condivisi”, l’associazione culturale Associazione Culturale Baba Jaga e il divulg - facebook.com Vai su Facebook
"Tale e quale show" domina gli ascolti del prime time di venerdì 17 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 19,6 % di share e 2 milioni 910 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ascolti tv ieri (23 ottobre): Affari Tuoi senza scampo contro Scotti, Hunziker chiude senza botto, Infante cala con Garlasco - La nuova fiction Rai vince con oltre 3 milioni di spettatori, la finale di Io Canto Family al 15,9% di share, Formigli meglio di Del Debbio: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it
Ascolti tv giovedì 23 ottobre: Noi del Rione Sanità, Io canto family, Splendida cornice - Ascolti tv 23 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it
Ascolti tv del 23 ottobre, Noi del Rione Sanità contro la Hunziker. De Martino nei guai - Su Rai 1 debutta “Noi del Rione Sanità”, Michelle Hunziker torna su Canale 5. Come scrive dilei.it