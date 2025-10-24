Ascolti TV 23 ottobre 2025 | Rai1 domina con Noi del Rione Sanità al 19,1% Canale5 a 15,9% con Io Canto Family
Nella serata di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità ha conquistato 3.123.000 spettatori, pari al 19,1% di share. Su Canale5, Io Canto Family ( ecco chi ha vinto ) ha ottenuto 2.173.000 spettatori con uno share del 15,9%. Su Rai2, Ore 14 Sera ha intrattenuto 781.000 spettatori pari al 5,6%. Su Italia1, Red Sparrow ha incollato davanti al video 845.000 spettatori con il 5,1%. Su Rai3, Splendida Cornice ha totalizzato 975.000 spettatori ( 5,9% ). Su Rete4, Dritto e Rovescio ha raccolto 699.000 spettatori ( 5,4% ). Su La7, Piazzapulita ha raggiunto 823.000 spettatori e il 5,8%. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
