Ascoli-Samb biglietti polverizzati | sold out in 18 minuti per la sfida al Del Duca in tanti restano fuori

Ascoli, 24 ottobre 2025 – I circa tremila biglietti disponibili polverizzati in circa 18 minuti. Come ci si poteva attendere, l’apertura della vendita dei tagliandi per Ascoli-Samb si è esaurita in tempi brevissimi. Ben 14mila utenti complessivamente collegati online sul portale della piattaforma Ticketone e tantissimi altri in coda fisicamente nei sei punti vendita abilitati. Allo scoccare esatto del mezzogiorno la vendita ha ufficialmente preso il via. In molti da casa, in ufficio o con lo smartphone in mano, si sono presi una pausa obbligatoria per riuscire ad aggiudicarsi il biglietto prima degli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascoli-Samb, biglietti polverizzati: sold out in 18 minuti per la sfida al Del Duca, in tanti restano fuori

