Ascoli-Samb alta tensione per il derby dopo 39 anni | rischio scontri divieti e 9 paesi esclusi da entrambi gli stadi

Gli abitanti di Colli del Tronto non potranno mai muoversi da casa. I residenti di Spinetoli, appena 5,9 chilometri di distanza, andranno a San Benedetto ma non ad Ascoli. Tutto il contrario per quelli di Castel di Lama, che da Colli dista poco più di 6 chilometri. Il ritorno dopo 39 anni del derby del Piceno tra Ascoli e Sambenedettese, ora entrambe in Serie C, è diventato un rompicapo per le autorità che dovranno garantire la tenuta dell’ ordine pubblico e un rebus per molti di coloro che vivono nei paesi della provincia. Per giunta, le squadre delle due città, distanti appena trenta chilometri, si affronteranno due volte in tre giorni: domenica al Del Duca, nel capoluogo, in campionato e mercoledì in Coppa Italia nella città rivierasca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ascoli-Samb, alta tensione per il derby dopo 39 anni: rischio scontri, divieti e 9 paesi esclusi da entrambi gli stadi

