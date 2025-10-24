Arsenal-Crystal Palace domenica 26 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Secondo i bookmaker potrebbe essere davvero la volta buona per l’Arsenal di tornare a vincere un campionato, sarebbe la quattordicesima volta, dopo oltre 20 anni di attesa. Alla vigilia di questo derby contro il Crystal Palace sull’asse nord-sud della metropoli inglese, i Gunners hanno vinto 10 partite su 12 in tutte le competizioni, segnando ventisette . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Lalao androany (18 Octobre 2025) PREMIER LEAGUE ?Nottingham Chelsea ? Brighton Newcastle ? Burnley Leeds United ? Crystal Palace Bournemouth ? Manchester City Everton ? Sunderland Wolverhampton ?Fulham Arsenal __ - facebook.com Vai su Facebook
È successo di tutto tra Crystal Palace e Bournemouth, due delle squadre più interessanti e divertenti da vedere di questa Premier League. Alla fine i padroni di casa l’hanno ripresa all’ultimo secondo con il rigore di Mateta, autore di una tripletta decisiva per il - X Vai su X
Pronostico Arsenal-Crystal Palace 26 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Premier League - Crystal Palace si affrontano domenica 26 ottobre 2025 alle 15:00 all’Emirates Stadium, in una sfida Premier League ricca di potenziale spettacolo: analisi, pronostico e quote offrono spunti in ... Secondo bottadiculo.it
L'Arsenal sbatte sul Crystal Palace, al Liverpool basterà un pari: la Premier si tinge di Reds - Al Liverpool basterà un pareggio contro il Tottenham nella sfida in programma domenica per vincere la Premier League 2024/25: l'Arsenal resta a 12 ... Segnala tuttomercatoweb.com
Premier League: Arsenal fermato dal Crystal Palace, Liverpool a un punto dal titolo - 12 dal Liverpool, a cui a questo punto basterà un pareggio col Tottenham ad ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it