Arsenal-Crystal Palace domenica 26 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Secondo i bookmaker potrebbe essere davvero la volta buona per l'Arsenal di tornare a vincere un campionato, sarebbe la quattordicesima volta, dopo oltre 20 anni di attesa. Alla vigilia di questo derby contro il Crystal Palace sull'asse nord-sud della metropoli inglese, i Gunners hanno vinto 10 partite su 12 in tutte le competizioni, segnando ventisette .

