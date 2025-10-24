Ars Giambona | Schifani pensa solo alle poltrone Sicilia ostaggio dell' immobilismo del governo regionale

“È inaccettabile che, dopo l’approvazione della variazione di bilancio avvenuta due settimane fa, l’Assemblea Regionale Siciliana sia tornata a riunirsi solo ieri. Un Parlamento regionale che resta fermo per settimane, in un momento in cui la Sicilia ha bisogno di risposte urgenti, è il segno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

