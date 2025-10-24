Ars Giambona | Schifani pensa solo alle poltrone Sicilia ostaggio dell' immobilismo del governo regionale
“È inaccettabile che, dopo l’approvazione della variazione di bilancio avvenuta due settimane fa, l’Assemblea Regionale Siciliana sia tornata a riunirsi solo ieri. Un Parlamento regionale che resta fermo per settimane, in un momento in cui la Sicilia ha bisogno di risposte urgenti, è il segno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
https://dedalomultimedia.org/notizie/ultime/29211-giambona-pd-%E2%80%9Cdeputato-supplente,-invasione-di-campo-che-umilia-la-sicilia%E2%80%9D.html… #ARS #MarioGiambona #PartitoDemocratico #DeputatoSupplente #StatutoSiciliano #Autonomia - X Vai su X
INCIDENTE A29. GIAMBONA “VERGOGNA ISTITUZIONALE, AUTOMOBILISTI ABBANDONATI A LORO STESSI” “Quello che si è verificato nelle scorse ore sulla A29 non può essere archiviato come un semplice incidente. È il simbolo del completo fallimento - facebook.com Vai su Facebook
Ars, Giambona: "Schifani pensa solo alle poltrone, Sicilia ostaggio dell'immobilismo del governo regionale" - Infine, Giambona evidenzia che “la Sicilia non può aspettare l’ennesimo giro di nomine per rimettere in moto il Parlamento. Come scrive palermotoday.it
Ars, via libera alle nomine di Enti parco, Consorzi universitari e Iacp. Opposizioni all'attacco: «Dubbi sulle competenze» - La prima commissione di Palazzo dei Normanni era chiamata ad esprimere il proprio parere sui sedici nomi già indicati dalla giunta regionale ... Segnala msn.com
All’Ars manovra da oltre un miliardo: Schifani vuole evitare imboscate - Dopo l’ultimo scivolone e i conflitti nel centrodestra il presidente della Regione prepara il terreno per la legge di stabilità, riproponendo le misure impallinate dai franchi tiratori ... Come scrive msn.com