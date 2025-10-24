Arrivo ai sette ospedali della Toscana la ' Fabbrica dell' Arià

Arezzo, 24 ottobre 2025 – Arriva in sette ospedali della Toscana la 'Fabbrica dell'Arià, la biomacchina ideata dal neurobiologo Stefano Mancuso e realizzata da Pnat, spin-off dell'Università di Firenze. L'iniziativa, promossa da Unicoop Firenze con Regione Toscana, Aziende sanitarie e ospedaliere, porterà sette installazioni nei presidi di Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, dopo quella già attiva da settembre all'ospedale di Careggi a Firenze. La 'Fabbrica dell'Arià è una serra modulare che ospita piante capaci di filtrare e riossigenare l'aria, migliorando la qualità degli ambienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

