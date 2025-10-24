Arrivati a Roma 25 studenti palestinesi dalla Striscia di Gaza Studieranno in Sapienza e Tor Vergata

Continua il corridoio umanitario che agevola l'arrivo di studenti e cittadini palestinesi in Italia. Nella serata di giovedì 23 ottobre, infatti, sono atterrati a Ciampino 65 persone provenienti dalla Striscia di Gaza. Nello specifico, si tratta di 49 studenti e ricercatori, accolti grazie a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

