Arrivano nuove sanzioni contro la Russia

I Ventisette si sono accordati giovedì 23 ottobre su una tabella di marcia con cui organizzare congiuntamente il riarmo europeo da qui al 2030 e su nuove forme di flessibilità nel percorso verso la neutralità climatica. In un vertice per molti versi costruttivo, i capi di Stato e di governo hanno anche dato il via libera al 19mo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in piena guerra ucraina. Più ostica si è rivelata invece la questione dell’uso degli attivi russi congelati, dinanzi ai perduranti dubbi del Belgio. L’ultimo pacchetto di sanzioni alla Russia rappresenta una svolta perché, per la prima volta, prende di mira direttamente le importazioni russe di Gas Naturale Liquefatto (Gnl). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arrivano nuove sanzioni contro la Russia

