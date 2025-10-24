Arrivano in sala il biopic sul Boss il nuovo film di Lanthimos e il Frankenstein di Benicio Del Toro I nostri consigli le trame e le recensioni
Le canzoni scritte e registrate in solitaria in una casa isolata. La leggendaria E Street Band quasi solo sullo sfondo. Il film Springsteen: liberami dal nulla di Scott Cooper è il racconto di come Bruce Springsteen ( Jeremy Allen White ), a inizio anni Ottanta, ha realizzato il suo capolavoro più sorprendente e scarno, prima del successo planetario di Born in the USA . Ma è un weekend ricco: in sala ci sono anche Bugonia di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons e Frankenstein di Guillermo Del Toro con Oscar Isaac e Jacob Elordi, entrambi presentati in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Amica.it
