Arrivano i ministri a Torino i pro Pal già pronti alla lotta

Mentre l'università di Torino accoglie oggi i primi studenti di Gaza, arrivati in Italia grazie a un corridoio realizzato dal governo di Giorgia Meloni, in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che ha offerto le borse di studio, i collettivi continuano con le proteste. Nella giornata di domani, presso il teatro Carignano di Torino, sono in programma gli "Stati generali della Casa" organizzati da Forza Italia. Numerosi gli esponenti politici di primo piano che vi parteciperanno, tra i quali il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro dell'Università Anna Maria Bernini, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrivano i ministri a Torino, i pro Pal già pronti alla lotta

Torino nel mirino: minacce ai ministri, Forza Italia accusa Lo Russo di lassismo - Appello disperato contro i centri sociali: “Basta con l’odio, il sindaco dimostri di stare con le istituzioni”. Segnala giornalelavoce.it

I cortei pro Pal a Torino, perquisiti gli attivisti - Blitz della polizia, 10 misure cautelari per le manifestazioni del 2023 e 2024. Secondo ansa.it

Torino, partito il corteo Pro Pal. 'Divieti non ci fermano' - Con in testa uno striscione con la scritta 'Il genocidio non è finito, siamo resistenza, continuiamo a bloccare tutto' è partito da piazza Castello a Torino il corteo dei pro Palestina organizzato dal ... Come scrive ansa.it