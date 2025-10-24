Arriva l’ora solare | ecco 5 consigli su come sfruttarla per vivere un weekend sereno e produttivo

Con l’arrivo dell’ ora solare, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, sposteremo le lancette indietro di un’ora. Questo significa un’ora in più di sonno, ma anche giornate più corte e pomeriggi più bui. Per molti, il cambiamento può influire sull’umore e sulla produttività, ma con qualche accorgimento è possibile trasformare questo piccolo “disagio” in un vantaggio. Ecco 5 consigli pratici per sfruttare al meglio il weekend con l’ora solare. 1. Pianifica il tuo weekend in anticipo. Con l’arrivo dell’ora solare, il corpo potrebbe sentirsi un po’ più stanco nei primi giorni. Per evitare di sprecare il tempo extra, prepara una lista delle attività da svolgere durante il weekend: dalle commissioni domestiche a una passeggiata all’aria aperta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Arriva l’ora solare: ecco 5 consigli su come sfruttarla per vivere un weekend sereno e produttivo

Leggi anche questi approfondimenti

? Torna l’ora solare! Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre sposteremo le lancette un’ora indietro ? Con le giornate più corte e il buio che arriva prima, crescono i furti in abitazione, come confermano le statistiche delle Forze dell’Ordine. I ladri appr - facebook.com Vai su Facebook

Addio ai generatori: arriva ProCharge, la batteria solare per i grandi cantieri - X Vai su X

Ora solare 2025, quando arriva: lancette un'ora indietro, si dormirà un'ora in più - Il cambio dell'ora solare all'ora legale è stato introdotto in Europa dal 1966 e, secondo diverse misurazioni, sono molti i vantaggi riscontrati dall'introduzione dell'ora legale. Come scrive corriereadriatico.it

Ora solare 2025, quando arriva nel weekend: lancette un'ora indietro, si dormirà un'ora in più - Il cambio dell'ora solare all'ora legale è stato introdotto in Europa dal 1966 e, secondo diverse misurazioni, sono molti i vantaggi riscontrati dall'introduzione dell'ora legale. Scrive leggo.it

Ora solare 2025 in anticipo: quando arriva, a cosa serve e le conseguenze per il corpo umano - Nel 2019 era stata proposta l'abolizione del cambio d'ora entro il 2021 per motivazioni legate ai rischi per la salute (disturbi del sonno, stress, sbalzi d'umore, problemi cardiovascolari), dei costi ... Si legge su ilmessaggero.it