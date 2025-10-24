Arriva la nuova attesissima serie turca | con il volto amatissimo di Canale 5 nel cast
La Turchia torna a far battere il cuore del pubblico italiano. Dopo il successo di La forza di una donna, Forbidden Fruit e La Notte nel Cuore, una nuova serie turca è pronta a debuttare nel 2026 e, secondo le prime indiscrezioni, sarà un mix esplosivo di amore, vendetta e segreti familiari. Ma la vera sorpresa è un nome che gli spettatori italiani conoscono bene: un volto amatissimo di Canale 5 entrerà ufficialmente nel cast. La nuova produzione, ancora avvolta dal mistero, si intitolerà provvisoriamente “Eterno Legame” (Sonsuz Ba?) e sarà ambientata tra Istanbul e la costa egea. La trama ruoterà attorno alla storia di una donna forte, costretta a scegliere tra il perdono e la vendetta, dopo un tradimento che distrugge la sua famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
