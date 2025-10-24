. Un evento straordinario dove dieci protagonisti si sfideranno per conquistare il pubblico e dimostrare la propria arte sul palco più famoso d’Italia. È tutto pronto per il momento più emozionante dell’anno: la finale di Italia’s Got Talent. Lo spettacolo, prodotto da Fremantle Itali, andrà in onda per la prima volta in diretta su Disney+ il 31 ottobre alle 21:15. Una serata da non perdere che offrirà emozioni forti, colpi di scena e performance incredibili. Dieci concorrenti sono pronti a misurarsi sul palco del Teatro Comunale di Vicenza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Arriva la finale del format più seguito, chi vincerà questa edizione?