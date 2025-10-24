Arriva la capolista Osimana Mi aspetto un Montefano ferito nell’orgoglio
"Contro la capolista Osimana mi aspetto un Montefano ferito nell’orgoglio che sappia trasferire questo spirito di rivalsa sul campo". Lorenzo Bilò, tecnico dei viola, parla della gara di domenica dopo la netta sconfitta a Trodica. "In questo momento – spiega – il Trodica è più forte e ha messo in evidenza alcune nostre manchevolezze. La solidità difensiva è una nostra arma e invece abbiamo commesso un errore collettivo e tre individuali in occasione dei gol, sono cose che non possiamo permetterci quando dall’altra parte ci sono giocatori con quella qualità che sfruttano ogni sbaglio". C’è anche da dire che il Montefano non può contare su Bonacci e Rombini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
