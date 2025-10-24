Arriva il restyling e il laboratorio di pasticceria il locale arriva a ben 10 vetrine su corso della Repubblica

Ha 10 vetrine su Corso della Repubblica, quasi 300 posti a sedere e ora anche un laboratorio di pasticceria che sforna mignon, monoporzioni e torte di qualità. L'obiettivo è quello posizionarsi nel top delle pasticcerie di Forlì. Stiamo parlando di Ca' Leoni, bar, ristorante, focacceria, locale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it