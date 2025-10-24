Arriva il pastore di comunità Curerà le greggi degli allevatori
Ridurre il conflitto tra allevamento e grandi carnivori con l’obiettivo ambizioso di azzerare, nell’area di intervento, le predazioni da parte di orsi e lupi. È quanto si prefigge il progetto “Pastore di comunità” cui la Provincia di Sondrio ha aderito ad aprile, in qualità di cofinanziatore, in continuità con le azioni che l’ente da anni porta avanti in supporto agli allevatori locali, incentivando e sostenendo in particolare l’applicazione delle misure di prevenzione per minimizzare le devastazioni causate da grandi carnivori agli allevamenti di Valtellina e Valchiavenna. Con questo progetto, coordinato dalla cooperativa sociale Eliante e cofinanziato da Fondazione Cariplo, si va oltre, mirando a riproporre, in chiave moderna e in via sperimentale, la figura del pastore di comunità come misura per favorire un corretto pascolamento e una convivenza più equilibrata tra uomo e fauna selvatica in Valchiavenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cookist. . "La vita va così": La Storia di Resistenza che Profuma di Sardegna Il nuovo film di Riccardo Milani, "La vita va così", arriva nelle sale italiane il 23 ottobre! Ispirata alla vera vicenda di Ovidio Marras, il pastore sardo scomparso nel 2024 a 93 anni - facebook.com Vai su Facebook