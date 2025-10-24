Ridurre il conflitto tra allevamento e grandi carnivori con l’obiettivo ambizioso di azzerare, nell’area di intervento, le predazioni da parte di orsi e lupi. È quanto si prefigge il progetto “Pastore di comunità” cui la Provincia di Sondrio ha aderito ad aprile, in qualità di cofinanziatore, in continuità con le azioni che l’ente da anni porta avanti in supporto agli allevatori locali, incentivando e sostenendo in particolare l’applicazione delle misure di prevenzione per minimizzare le devastazioni causate da grandi carnivori agli allevamenti di Valtellina e Valchiavenna. Con questo progetto, coordinato dalla cooperativa sociale Eliante e cofinanziato da Fondazione Cariplo, si va oltre, mirando a riproporre, in chiave moderna e in via sperimentale, la figura del pastore di comunità come misura per favorire un corretto pascolamento e una convivenza più equilibrata tra uomo e fauna selvatica in Valchiavenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arriva il pastore di comunità. Curerà le greggi degli allevatori