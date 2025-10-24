Arriva il compleanno di Maradona Napoli festeggia il suo ' Natale laico'
AGI - A Napoli il 30 ottobre è una data speciale. Un giorno che viene affettuosamente definito Natale laico, dato che è il compleanno di Diego Armando Maradona. Gli omaggi e le celebrazioni del Pibe de Oro in quella data sono tanti. Ma c'è chi ha scelto di farlo diventare una ricorrenza da condividere e conviviale. E se lo scorso anno, Ostaria Pignatelli, tappa gourmet per turisti e napoletani, ha voluto partecipare ai festeggiamenti introducendo in menù uno dei piatti preferiti dal calciatore più amato al mondo, la pasta condita con aglio, olio, mollica fritta e peperoncino, battezzandola Spaghetti alla Maradona, quest'anno, nel 65 D. 🔗 Leggi su Agi.it
