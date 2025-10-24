Arrestato in flagranza per spaccio con hashish e marijuana in auto

Chietitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Atessa che nei giorni scorsi, ad Archi, hanno arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio. L'arrestato, un 21enne di Lanciano, viaggiava a bordo della sua auto quando è stato fermato dai carabinieri di Archi per un controllo.Le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

arrestato flagranza spaccio hashishOlbia, blitz della Guardia di Finanza: 21enne sorpreso con hashish e cocaina - Le Fiamme Gialle di Olbia hanno arrestato un 21enne trovato con tre chili di hashish, cocaina e denaro contante ... Secondo cagliaripad.it

arrestato flagranza spaccio hashishSpaccio nei giardini pubblici, ucciso un 18enne - Un diciottenne è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato con 35 dosi di hashish già pronte per lo spaccio nei giardini pubblici del paese. Lo riporta civonline.it

arrestato flagranza spaccio hashishArrestato in flagranza durante una perquisizione, in casa 286 grammi di hashish: in manette un 41enne - È stato colto in flagrante con quasi tre etti di hashish in casa. Si legge su marsicalive.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Flagranza Spaccio Hashish