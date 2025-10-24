Arrestato in flagranza per spaccio con hashish e marijuana in auto

Continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Atessa che nei giorni scorsi, ad Archi, hanno arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio. L'arrestato, un 21enne di Lanciano, viaggiava a bordo della sua auto quando è stato fermato dai carabinieri di Archi per un controllo.

