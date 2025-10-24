Arrestato funzionario regionale Barbagallo Pd | Palazzi silenziosi la Regione è permeabile alla corruzione

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ipotesi di corruzione scuote la Sicilia. La Guardia di Finanza ha arrestato a Palermo Antonio Librizzi, 62 anni, funzionario direttivo della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, colto in flagranza mentre riceveva una mazzetta da mille euro.L’inchiesta, coordinata dai pm. 🔗 Leggi su Messinatoday.it



