Arrestato 32enne per maltrattamenti e atti persecutori | rintracciato a Cassino

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 32 anni, originario di Carinola, ricercato in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Il provvedimento, una misura di custodia cautelare in luogo di cura, è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

