Arrestati a Partinico i coniugi che smerciavano droga coi figli minori in casa tramite un paniere

Due coniugi arrestati a Partinico per spaccio di marijuana: la droga veniva ceduta con un paniere dalla finestra. Due denunce per guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

