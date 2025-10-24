Arpav assicura | Nessun allarme Pfas per la Fossa Monselesana Cavazzana | Tutto sotto controllo
Arpav con una comunicazione ufficiale chiarisce la situazione e ridimensiona fortemente le preoccupazioni riguardo i presunti “livelli altissimi di PFAS nei pesci” della Fossa Monselesana. Nel riscontro trasmesso al Comune di Tribano, il direttore generale ing. Loris Tomiato spiega che i dati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arpav assicura: «Nessun allarme Pfas per la Fossa Monselesana». Cavazzana: «Tutto sotto controllo» - Il sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana: «I cittadini possono stare tranquilli: non c’è nessun rischio legato al nostro territorio e nessuna connessione con le attività locali» ... Riporta padovaoggi.it