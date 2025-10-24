Armato di pistola rapina uno scooter 16enne arrestato a Napoli
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza a incastrare un 16enne ripreso mentre armato di pistola mette a segno la rapina di uno scooter a Napoli. Al termine delle indagini degli agenti del commissariato di polizia di Secondigliano è stato notificato un provvedimento restrittivo emesso su richiesta della Procura dei minorenni e ora gli agenti sono al lavoro per individuare anche i suoi complici. “L’arresto rappresenta un segnale concreto dell’impegno delle Forze dell’Ordine nel contrasto al fenomeno della violenza messa in atto da giovanissimi”, afferma la questura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
