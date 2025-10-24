Armato di cacciaviti e pinze rubava pomelli e targhe in ottone | fermato ladro seriale

Mentre passeggiava in corso Italia ha rubato i pomelli e le targhe in ottone apposte sulle facciate di diversi palazzi delle centralissime vie di Catania. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per il suo lungo curriculum fatto di precedenti per droga e per reati contro il patrimonio, è stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

