Ariana Grande è ufficialmente in modalità Glinda-core — e il suo nuovo abito è un trip ottico in rosa pastello
Ariana Grande sta vivendo la sua Glinda era come se fosse un filtro TikTok in versione couture. Niente scope o cappelli a punta, solo tulle, rouches e quel tipo di rosa che sembra uscito da un sogno ipercinetico di Sofia Coppola. E noi vorremmo che non finisse mai. Ariana Grande trasforma il Glinda-core in alta moda (e sì, il reggiseno è un’illusione ottica). In una serie di foto postate su Instagram, la cantante ha mostrato un look che urla “good witch energy”: un abito rosa cipria con un reggiseno ottico a forma di fiore che ti fa chiedere “è un corpetto o un’illusione?” (spoiler: entrambe). La mise — un mix perfetto tra Wicked-core e Old Hollywood fever dream — gioca tutto sul vedo-non-vedo, con rouches che si trasformano in petali e un corpetto che sembra dipinto direttamente sulla pelle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
