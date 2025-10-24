Arezzo sostiene la legge popolare per una psicologia pubblica e gratuita | La salute mentale è un diritto di tutti

«Accolgo con grande favore la notizia del raggiungimento delle 50mila firme necessarie per l’approdo in Parlamento della proposta di legge d’iniziativa popolare che punta a garantire un accesso pubblico e gratuito ai servizi di psicologia. Si tratta di un traguardo significativo, frutto di un impegno collettivo che riporta al centro un tema troppo spesso dimenticato: il diritto al benessere psicologico come parte integrante del diritto alla salute». Con queste parole, Francesco Romizi annuncia il proprio pieno sostegno alla campagna “Psicologia pubblica e gratuita per tutti”, aderendo attivamente alla raccolta firme anche sul territorio aretino. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo sostiene la legge popolare per una psicologia pubblica e gratuita: “La salute mentale è un diritto di tutti”

